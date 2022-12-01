عرقاب في اجتماع “أوبك +” لمناقشة وضع سوق النفط

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، في أعمال الاجتماع الـ46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ34 لدول “أوبك +”.

وحسب بيان للوزارة، “سيناقش الوزراء المسؤولون عن النفط في هذه الاجتماعات، الوضع الحالي لسوق النفط الدولي. وتوقعاته على المدى القصير”.

وقبل ذلك، يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم السبت، في أعمال الاجتماع الـ 185 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

“وسيخصص الاجتماع، لبحث القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة لمنظمة أوبك”، يضيف ذات البيان.