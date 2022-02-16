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اقتصاد

عرقاب في النيجر للمشاركة في أعمال منتدى المناجم والبترول

نور.ج
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عرقاب في النيجر للمشاركة في أعمال منتدى المناجم والبترول
ح.م
عرقاب يُتسقبل من قبل نظيره النيجيري وسفير الجزائر

شرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأربعاء، في زيارة عمل إلى النيجر سيقوم خلالها بالمشاركة في أعمال الطبعة الثالثة لمنتدى المناجم والبترول.

وحسب بيان للوزارة فقد شارك عرقاب رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، في أعمال الطبعة الثالثة لمنتدى المناجم والبترول المُنظم من طرف حكومة النيجر والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا CEDEAO.

وأوضح البيان أن المنتدى المدرج تحت شعار “دمج صناعات المناجم والبترول في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية”، سيركز على “إمكانات سلاسل التوريد الإقليمية والتطلعات الهادفة لانسجام العناصر الأساسية لأطر السياسة الضريبية للصناعة الاستخراجية الجغرافية في المنطقة”.

وأضاف المصدر ذاته أن أعمال الطبعة الثالثة لمنتدى نيامي والتي ستسمر لمدة ثلاثة أيام، ستجمع وزراء وخبراء ومسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومتخصصين من صناعات المناجم والنفط ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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