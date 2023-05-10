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اقتصاد

عرقاب في زيارة عمل إلى أوغندا

الشروق أونلاين
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عرقاب في زيارة عمل إلى أوغندا

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، في زيارة عمل الى جمهورية أوغندا، تستغرق ثلاثة أيام، على رأس وفد هام من القطاع.

وأفاد بيان لوزراة الطاقة أن الوفد يضم الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، بالإضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ قرارات الرئيسين،عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، خلال زيارة دولة لهذا الأخير للجزائر يوم 11 مارس الماضي.

كما تأتي، أيضا، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وأوغندا في مجالات الطاقة والمناجم وكذا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد الوزير جلسات عمل مع نظيره الأوغندي ولقاءات مع عدة مسؤولين أوغنديين.

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