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اقتصاد

عرقاب في زيارة عمل إلى 3 ولايات بداية من الأحد

الشروق أونلاين
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عرقاب في زيارة عمل إلى 3 ولايات بداية من الأحد

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأحد والاثنين، في زيارة عمل وتفقد لولايات غرداية، الأغواط والمنيعة.

وأفاد بيان للوزارة، السبت، أن الوزير عرقاب سيكون مرفوقا بإطارات من الوزارة، وبالرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز، بالإضافة الى اطارات من القطاع.

وسيقوم الوزير، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت الطاقوية على غرار المشاريع الغازية والمحطات الكهربائية، وكذا معاينة وإعطاء إشارة الانطلاق لمشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، بالخصوص تلك المتعلقة بالساكنة والمستثمرات الفلاحية.

كما سيقوم الوزير، بوضع حيز الخدمة للعديد من مشاريع مؤسسات القطاع المتعلقة بالصحة والتكوين، مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز منشآت ومشاريع أخرى، بالإضافة الى الوقوف على وضعية النشاطات والبحث المنجمي بهذه الولايات.

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