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الجزائر

عرقاب في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية توقرت

الشروق أونلاين
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عرقاب في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية توقرت
ح.م
محمد عرقاب

يشرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية توقرت، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وسيرافق الوزير في هذه الزيارة، كل من مدراء سوناطراك وسونلغاز ونفطال، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، وإطارات من الوزارة.

وستتضمن الزيارة “وضع حيّز الخدمة وإطلاق العديد من المشاريع الطاقوية. على غرار مشاريع إنجاز محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والربط بالغاز الطبيعي والكهرباء للسكان والمستثمرات الفلاحية”.

“كما سيتفقد الوزير بعض المنشآت الطاقوية الأخرى بالولاية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج المحروقات وبالمواد البترولية وتوزيعها”، يضيف البيان.

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