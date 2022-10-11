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اقتصاد

عرقاب في موسكو للمشاركة في “أسبوع الطاقة الروسي”

الشروق أونلاين
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عرقاب في موسكو للمشاركة في “أسبوع الطاقة الروسي”

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، في أعمال المنتدى الدولي الخامس “أسبوع الطاقة الروسي” بالعاصمة الروسية موسكو.

وأفاد بيان للوزارة “سيلتقي وزير الطاقة والمناجم بنائب رئيس الوزراء الروسي السيد ألكسندر نوفاك، ووزير البترول والثروة المعدنية السوري السيد بسام طعمه، وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز”.

وأوضح ذات المصدر ” هذا المنتدى الدولي هو حدث رفيع المستوى يتم تنظيمه منذ عام 2017 للمسؤولين عن الطاقة في العالم”.

ويجمع “أسبوع الطاقة الروسي” الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى وكبار الخبراء وصناع القرار لمناقشة ديناميكية الطاقة العالمية وكذلك لتسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة.

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