عرقاب: قمة الغاز سترسم مستقبل طاقة مستدام ومزدهر للدول الأعضاء

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الجزائر قد أظهرت “مرونة كبيرة ” في سوق عالمي غير مستقر، مثبتة نفسها كمورد آمن وموثوق به للغاز الطبيعي.

وأوضح عرقاب في حوار مع مجلة الجيش في عددها لشهر فبراير، “أنه من الناحية الجيوسياسية، مكن موقع الجزائر في شمال إفريقيا من جعلها موردا استراتيجيا قريبا من القارة الأوروبية، كما عزز تعاونها المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة مثل نيجيريا في مشروع خط أنابيب العابر للصحراء مكانتها كمركز إقليمي للطاقة”.

وسمح ذلك من كسب عملاء جدد في وسط وشرق أوروبا، حسب الوزير الذي أكد أن “موقف الجزائر الفعال ضمن المنظمات الحكومية الدولية مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ساهم في تعزيز مصداقيتها لدى شركائها الدوليين في مجال الطاقة، مما يدعم مكانتها الطاقوية “المحورية” في البحر الأبيض المتوسط”.

وذكر في هذا السياق بالاستثمارات الطاقوية الكبيرة التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والتي “عززت القدرة الإنتاجية الوطنية للغاز ووفرت طاقات تصدير قادرة على الاستجابة بسلاسة ومرونة لتقلبات الطلب”.

وفي هذا الإطار، أشار عرقاب إلى سعي مجمع سوناطراك إلى تدعيم قدراته الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر، حيث يعتزم استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2024-2028.

علاوة على ذلك، تعمل الجزائر -حسبه- من الناحية البيئية على خفض بصمة الكربون للصناعة الغازية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث سيمكنها هذا الالتزام من تعزيز دور ومكانة الغاز الطبيعي كطاقة ترافق وتدعم الانتقال الطاقوي، كما سيساهم في الحفاظ على قدرتها التنافسية لهذا المورد.

هذا بالإضافة إلى فترات التسليم القصيرة التي تتميز بها الجزائر في مجال الغاز الطبيعي المميع، الذي يجعلها مصدرا لاستقطاب اهتمام البلدان الواقعة على السواحل البحرية المتوسطية على وجه الخصوص، يضيف الوزير.

وأضاف مبرزا “أن الاحتياطيات المؤكدة، والاكتشافات الغازية الأخيرة، ستفتح آفاقا واعدة وضمانات للمستثمرين والمستوردين بشأن موثوقيتنا وقدراتنا على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين مزاياها الطبيعية واستراتيجيتها طويلة المدى، تسعى الجزائر إلى تعزيز وتثبيت بشكل مستدام مكانتها كشريك غازي رائد وموثوق به على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وفي حديثه عن قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أشار الوزير إلى أنه من شأن هذا الحدث “رسم المسار لمستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر للدول الأعضاء، من أجل دفع صناعة الغاز إلى المساهمة في تأمين الأمن الطاقوي ودعم ومرافقة هذا الانتقال على المدى الطويل”.

كما يعد فرصة لرؤساء الدول والحكومات لمناقشة التحديات العالمية في مجال الغاز من خلال استعراض ودراسة التطورات التي تشهدها الأسواق الغازية في ظل التغيرات الجيوسياسية والهيكلية في صناعة الغاز، خاصة المتعلقة بإزالة الكربون، حسب الوزير.