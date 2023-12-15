عرقاب: محادثات متقدمة مع مؤسسات دولية لإنشاء شركة صيانة مختلطة

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، وجود محادثات في “مرحلة متقدمة” مع مؤسسات دولية بهدف إنشاء شركة مختلطة مختصة في صيانة تجهيزات وحدات تحلية مياه البحر.

وجاء هذا في رد الوزير على سؤال نائب برلماني، حول استراتيجية القطاع في مجال تحلية مياه البحر، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية.

وأوضح عرقاب أن قطاعه وضع استراتيجية “هامة” لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر، الذي أقرته الحكومة، لتوفير حاجيات المواطنين من مياه الشرب.

مذكرا أنه (البرنامج)، الذي أسندت مهمة تنفيذه الى الشركة الجزائرية للطاقة، يتضمن إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة 300 ألف م3 لكل واحدة، بولايات الجزائر، الطارف، بومرداس، تيبازة ووهران.

كما أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تعتمد على الطاقات الوطنية، بصفة أولوية، في الإنجاز لتخفيض تكلفة وآجال الإنجاز وكذا ترقية أداة الإنتاج الوطني.

وأشار عرقاب إلى وجود محادثات في “مرحلة متقدمة” مع مؤسسات دولية، مالكة للتكنولوجيا، بهدف إنشاء شركة مختلطة مختصة في صيانة تجهيزات وحدات تحلية مياه البحر، ومبرزا أن الهدف من هذه الشراكة هو التحويل التكنولوجي وضمان نقله الى المؤسسات الجزائرية.