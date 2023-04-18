عرقاب: مشاريع هامة في مجال الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية قيد التجسيد

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، أن قطاعه ماض في تجسيد مشاريع هامة في مجال الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية وغيرها.

وخلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية جيجل، قال عرقاب أن القطاع ماضي في تجسيد مشاريع هامة في مجال الكهرباء، الغاز، الطاقة الشمسية،المواد البترولية، المناجم، وكذا تحلية مياه البحر.

وحسب بيان للوزارة فإن الوزير تلقى في مستهل زيارته عروضا حول القدرات، والآفاق المستقبلية للتنمية، وكذا معوقات تنمية مشاريع قطاع الطاقة والمناجم.

وأوضح البيان أنه تم عرض أهم النقاط المتعلقة بإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتخزين وتوزيع المواد البترولية، على غرار إنشاء مركز تخزين لوقود الكيروزان على مستوى مطار جيجل.

كما استمع الوزير إلى عرض حول النشاط المنجمي والموارد المنجمية التي تزخر بها ولاية جيجل وآفاق تنمية القطاع والنشاطات المنجمية بجيجل.

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أن الولاية سجلت نسبة تغطية بلغت 92% بالنسبة للكهرباء و79% بالغاز، كما تتوفر الولاية على 32 محطة متعددة الخدمات ومركز خزان وقود بطاقة 2300 متر مكعب، بما يضمن استقلالية لمدة 7 أيام.

من جهته، أبرز وزير الطاقة، المجهودات الكبيرة للدولة في مجال الربط الطاقوي بالولاية، باعتبار جيجل قطب هام للصناعة والفلاحة بالوطن، على غرار توفرها على منشآت هامة، كميناء جن جن، والمنطقة الصناعية بلارة.

وكان عرقاب مرفقا في زيارته بكل من الرؤساء المدراء العامون لكل من مجمع سونلغاز وشركة نفطال، سلطة ضبط المحروقات، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز.