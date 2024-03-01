عرقاب: معهد “GRI” سيجعل من الجزائر مركزا عالميا في تطوير الغاز

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن معهد أبحاث الغاز “GRI” التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF, الذي تم تدشين مقره أمس الخميس بالجزائر العاصمة, سيجعل من الجزائر مركزا عالميا في تطوير الغاز.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين المعهد بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، أكد عرقاب، أن هذا الصرح العلمي “يعد فرصة ثمينة لبعث وترقية البحث العلمي وتكوين الإطارات وكذا تطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة”.

وبخصوص الآثار الايجابية المنتظرة من هذا المعهد العلمي الهام، قال عرقاب ” إن المعهد سيسمح بتبادل المعلومات والابتكار ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات والتكوينات، بالإضافة إلى العمل من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة على طول سلسلة قيمة الغاز بهدف توسيع قاعدة مواردنا من الغاز، وتحسين الفعالية ، وضمان الاستغلال و التسيير الفعال والأمثل له”.

وفي ذات الكلمة، عبر الوزير عرقاب، عن يقينه بأن “جميع الفاعلين، من خلال هذا المعهد، لن يتوانوا في التعاون والتنسيق من أجل تسهيل تبادل المعارف والتجارب والخبرات بهدف تطوير مكانة الغاز الطبيعي والحفاظ على الدور الهام الذي يلعبه في المزيج الطاقوي في العديد من الدول”، داعيا في الوقت ذاته، جميع الأطراف للعمل أكثر حتى يكون المنتدى في مستوى رهانات البحث العلمي والتكنولوجي وتحدياته في مجال الصناعة الغازية، ومن أجل المحافظة على هذا المورد الثمين واستخدامه بشكل مستدام لفائدة الأجيال حاضرا ومستقبلا”.