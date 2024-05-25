عرقاب: نعوّل على المؤسسات الناشئة في تطوير الابتكار التكنولوجي

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، تعويل قطاعه الوزاري على المؤسسات الناشئة والمبتكرة في تطوير النظام البيئي للإبتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وفي كلمة له، بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم، أبرز الوزير عرقاب، فرص الاستثمار الطموحة التي يوفرها قطاع الطاقة والمناجم في عدة مجالات، والتي تتيح العديد من الفرص منها ما هو مرتبط بتجديد احتياطات البلاد من المحروقات والمواد المنجمية وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، إضافة إلى تطوير مبادرات مستدامة وصديقة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة، والتي يمكن للشركات الناشئة، وفق تصريح الوزير، العمل عليها لتوفير حلول مبتكرة وتنافسية تسمح بتحسين المردودية.

ومن اجل تجسيد هذه المشاريع، أكد الوزير، على ضرورة ادخال التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والرقمة عبر المؤسسات الناشئة التي يُعوّل عليها في تطوير نظامها البيئي للابتكار التكنولوجي، وتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة، والتي يتم استيرادها حاليا والذي يكلف خزينة الدولة اموالا كبيرة بالعملة الصعبة.