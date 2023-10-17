عرقاب ووزير خارجية تنزانيا يبحثان فرص الاستثمار في مجال المحروقات

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الثلاثاء، بالجزائر، مع وزير خارجية تنزانيا جانيوري يوسف مكامبا، فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات.

وأفاد بيان وزارة الطاقة الوزير عرقاب ناقش مع الوزير التنزاني “السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم”.

كما ناقش الجانبان “إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام)، والمواد البترولية وتخزينها وكذا تسير قطاع المحروقات بتنزانيا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء والتكوين في هذه المجالات”.

“وهذا تفعيلا لبنود الاتفاقيات الموقعة في شهر أوت 2023، بين كل من سوناطراك وسونلغاز من جهة، والشركات التنزانية للمحروقات والكهرباء من جهة أخرى”، يضيف البيان.

كما جدد عرقاب “تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. ضمن إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية، مؤكدا استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات”.

من جهته أعرب الوزير التنزاني “عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء”.

وأشار مكامبا إلى “أن البلدين سيعملان بشكل مشترك فرق العمل الفنية المكونة والتي ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال”