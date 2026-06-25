عرقاب يجدّد التزام الجزائر بمبادئ التعاون والتنسيق داخل تحالف “أوبك+”

"كانت ولا تزال طرفا فاعلا ومؤثرا في دعم التوافقات التي تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين"

جدّد وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب يوم الخميس في موسكو، التأكيد على التزام الجزائر الراسخ بمبادئ التعاون والتنسيق داخل تحالف “أوبك+”.

وقال عرقاب خلال محادثات موسّعة، مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلّف بالطاقة ألكسندر نوفاك، إن “الجزائر تتمسّك بالأهداف المشتركة، الرامية إلى الحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق النفطية العالمية”.

مشيرا في هذا السياق، إلى أن البلاد “كانت ولا تزال طرفا فاعلا ومؤثرا، في دعم التوافقات، التي تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.

كما شدّد الجانبان، على أهمية الالتزام الجماعي والدقيق بالتعهدات المتفق عليها في إطار “أوبك+”. بما يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية، ويعزز مناخ الاستثمار في الصناعة الطاقوية.

وأكد الطرفان كذلك، دعمهما للجهود التي تبذلها منظمة “أوبك” والدول المشاركة في إعلان التعاون، من أجل تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات، واستقرار الأسواق العالمية.

ومنذ ​أواخر عام 2016، تعمل منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، مع منتجين من خارجها على غرار روسيا، على تحديد حصص الإنتاج، للتحكّم في تقلّبات السوق، في إطار ما يعرف بمجموعة “أوبك +”.