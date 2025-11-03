عرقاب يؤكد من الكونغو رغبة الجزائر في دعم جهود الدول الإفريقية المنتجة للنفط

خلال لقاء جمعه مع نظيره الكونغولي

استعرض وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 03 نوفمبر، مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو والرئيس الحالي للمنظمة، برونو جان ريتشارد إيتوا، مستجدات التعاون بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول بالكونغو، مؤكدا رغبة الجزائر في دعم جهود الدول الإفريقية المنتجة للنفط.

ويأتي هذا اللقاء عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المزمع عقدها غدا الثلاثاء بالعاصمة برازافيل.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، يهدف هذا اللقاء إلى توسيع التعاون في مجال صناعة النفط والغاز، في ظل الديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون الإفريقي في هذا المجال، خاصة في سياق التحضيرات لاجتماع وزراء منظمة “أبو”، الذي سيبحث سبل تطوير الصناعة البترولية الإفريقية.

واستعرض الوزيران وفق ذات المصدر مستجدات ملف التعاون في مجال المحروقات، وخاصة بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول بالكونغو، سيما بعد التوقيع شهر ماي 2024 ببرازافيل، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول بالكونغو.

وتشمل المذكرة مجالات من بينها الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج، والتعاون في مجالات التكرير والخدمات البترولية، تطوير قطاع الغاز والغاز الطبيعي المميع، المساعدة الفنية في البتروكيمياء واستخدام غاز البترول المميع، خفض البصمة الكربونية وإرساء الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات، تبادل الخبرات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والتكوين وتطوير رأس المال البشري.

وأكد الوزير محمد عرقاب رغبة الجزائر في توطيد علاقات التعاون جنوب–جنوب، ودعم جهود الدول الإفريقية المنتجة للنفط من أجل تحقيق انتقال طاقوي عادل ومنصف يراعي خصوصيات القارة ومصالحها التنموية. كما تطرق إلى خبرة الجزائر في البحث والاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المميع، وكذا في الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بتسيير الصناعة النفطية.

الوزير الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا أشاد من جانبه بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزا أن الجزائر تمثل نموذجاً يُحتذى به في إدارة قطاع المحروقات وتطوير الغاز والبتروكيمياء، حيث ذكر بالتقدم الملموس في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ورغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية لتعزيز قدراتها الوطنية وتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الصناعية، حسب ذات المصدر.