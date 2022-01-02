عرقاب يبحث أوضاع سوق النفط العالمية في اجتماعين وزارين الثلاثاء

يبحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الثلاثاء، أوضاع سوق النفط العالمية في اجتماعين وزارين لدول أوبك+، واللجنة المراقبة الوزارية المشتركة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، الأحد أن الاجتماع الوزراي الـ 24 لدول أوبك+ واجتماع لجنة المراقبة الوزراية الـ 36، سيخصصان لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

وسيكون الاجتماعان مسبوقان, باجتماع خاص للمؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”, وذلك الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بمشاركة الوزير عرقاب.

وسيخصص هذا الاجتماع الخاص لدراسة الجوانب التنظيمية للمنظمة.