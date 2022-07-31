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الجزائر

عرقاب يبحث إمكانيات الشراكة مع كوريا الجنوبية في مجال المحروقات

الشروق أونلاين
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عرقاب يبحث إمكانيات الشراكة مع كوريا الجنوبية في مجال المحروقات
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، سفير كوريا الجنوبية بالجزائر كيم تشانغ مو، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير عرقاب استغرض مع السفير الكوري “العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، ومشاريع الشراكة الجارية في الجزائر”.

“كما ناقش الطرفان آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء، وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات”.

“وأبدى الطرفان الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز تعاونهما، وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، تركز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج، ونقل المعرفة والخبرة، والتكوين والإدماج الوطني”، يضيف البيان.

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