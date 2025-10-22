عرقاب يبحث بالدوحة تطورات سوق الغاز ودور معهد البحوث الجزائري

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، محمد حامل، الأربعاء بالدوحة، تطورات سوق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، إلى جانب دور معهد بحوث الغاز بالجزائر في دعم الابتكار والمعرفة التقنية في الصناعة الغازية.

وعشية مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تطرق عرقاب رفقة حامل إلى تطورات سوق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسيير المنتدى، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنتدى وسبل تطوير آليات آدائه بما يعزز دوره في دعم استقرار الأسواق العالمية.

كما تم أشار وزير الدولة إلى دور معهد بحوث الغاز التابع للمنتدى ومقره الجزائر، في تطوير المعرفة التقنية وتعزيز الابتكار في مجال صناعة الغاز.

وبهذه المناسبة أكد وزير الدولة على أهمية جعل المنتدى مرجعا دوليا في صناعة الغاز الطبيعي، وضرورة تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية واستقرار السوق، مشيرا إلى التزام الجزائر بمواصلة دعم المنتدى وتطوير أعماله.

من جهته، عبر الأمين العام للمنتدى يختم البيان “عن تقديره للدور الريادي للجزائر داخل المنتدى، مثمنا مساهماتها الثابتة في ترقية أعماله وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء”.

ويشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على رأس وفد من إطارات القطاع، في الاجتماع الوزاري ال27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2025.

ويُعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز لدولة ليبيا، خليفة رجب عبد الصادق، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع الطاقة من الدول الأعضاء والمراقبة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الطاقة.

وسيتناول الاجتماع تطورات أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، إلى جانب بحث آليات تعزيز استقرار السوق وأمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب.

كما سيتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتسيير شؤون المنتدى وتطوير أدائه المؤسسي.

وفي بيان لها، أكدت وزارة المحروقات أن الاجتماع يعد فرصة لتبادل وجهات النظر وتعميق التنسيق بين الدول الأعضاء حول التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي في ظل التحولات الجيوسياسية والطاقوية العالمية، إلى جانب تأكيد الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر نظيف وموثوق للطاقة، وكعنصر أساسي في تحقيق الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع، سيجري وزير الدولة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، لبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة في مجالي المحروقات والمناجم، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز

وجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) قد أُنشئ سنة 2001 إطار للتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز، قبل أن يتحوّل سنة 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرًّا لها. ويضم المنتدى حاليًا 20 دولة عضوا.