عرقاب يبحث تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر والأمم المتحدة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، كريستينا دوارتي.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء الذي جرى بحضور اطارات من الوزارة، تناول سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في المجال الطاقوي، لاسيما في “مجال الامدادات الطاقوية في افريقيا بالكهرباء، بهدف تحقيق أحسن مستويات الرفاهية للمواطن الافريقي وتحقيق التنمية المستدامة”.

وقدم عرقاب لمحة عن البرامج التنموية للقطاع، لاسيما في مجال انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدا على ان “الجزائر تعمل على تحقيق ترابط كهربائي مع الدول الافريقية، خاصة مع تسجيل فائض في إنتاج الكهرباء”.

كما أشار الى أن “الجزائر تعتبر من البلدان الرائدة من حيث التغطية الكهربائية وتزويد المواطنين بالطاقة، حيث تم تسجيل تغطية بالكهرباء بمعدل 99 بالمائة، كما يتم تلبية احتياجات المواطن من المنتجات البترولية في كل ربوع الوطن”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على “الاستعداد الدائم للجزائر لتعزيز وتوطيد علاقاتها، وكذا مرافقة البلدان الافريقية في هذه المجالات، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، لتكثيف التبادلات وتعزيز التعاون مع الدول الافريقية”.

كما أكد عرقاب على “توفر كل الظروف لتحقيق ذلك نظرا للخبرات المكتسبة من خلال الشركة الوطنية سونلغاز، التي تمكنت وبالوسائل الوطنية الخاصة من انجاز محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل ومراكز فرعية للكهرباء وشبكات أنابيب مد وتوزيع وكذلك تصنيع التجهيزات والمعدات في الجزائر”.

كما أشار الوزير الى أن “الجزائر عملت وتعمل على مساندة ومرافقة الدول الافريقية التي تجمعنا بها قواسم مشتركة، لاسيما في مجالات التكوين، عبر معاهد مؤسسات القطاع، وتطوير الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات.