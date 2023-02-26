عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بمقر وزارته يوم الأحد، السفير الصيني لدى الجزائر لي جيان.

وحسب بيان للوزارة، فقد ركّزت المحادثات بين الطرفين على “تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، في مجال المحروقات، من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك والشركات الصينية”.

كما استعرض الجانبان “مدى التقدم في المشاريع المنجمية الهيكلية المنجزة بالشراكة مع الشركات الصينية. ، على غرار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج (PPI)”.

وذكّر الوزير عرقاب في هذا السياق، باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والطاقات الجديدة والمتجددة.

من جهته، أعرب السفير الصيني، عن “ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين شركات البلدين”. مؤكدا “التزام الجانب الصيني بتعزيز وجوده في الجزائر”، يضيف البيان.