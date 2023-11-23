عرقاب يبحث فرص الشراكة بين سوناطراك والمجمع الإيطالي “CGI”

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الخميس، فرص الشراكة والاستثمار بين سوناطراك والمجمع الإيطالي “سي جي إي” (CGI)، في المجال الطاقوي.

وأفاد بيان وزارة الطاقة أن الوزير عرقاب بحث مع رئيس ومؤسس المجمع الإيطالي جيانفرونكو كورتي “فرص الأعمال والاستثمار بين المجمعين في المجال الطاقوي على غرار مجال الغاز الطبيعي وتسويقه”.

وأكد عرقاب على “أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والإيطالية”. حيث عرض الوزير “فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين”.

كما تمّ “تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين”. يضيف البيان.

من جهته أعرب كورتي عن “الاهتمام الكبير لمجمع “سي جي إي” لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون. خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين”.