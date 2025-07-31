عرقاب يبحث مع البروفيسور ليلى شنتوف سبل إشراك كفاءات الخارج في التحول الطاقوي

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، الباحثة الجزائرية المقيمة بالخارج، البروفيسور ليلى شنتوف، المتخصصة في الاقتصاد الطاقوي والتجارة الدولية والتنمية المستدامة، بحضور كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، وعدد من إطارات الوزارة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فإن اللقاء شكّل فرصة لتعزيز التواصل مع الكفاءات الجزائرية بالخارج، وتبادل الرؤى حول مساهمتها في دعم برامج التنمية الوطنية، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتحول النماذج الاقتصادية في قطاع الطاقة، واستغلال الموارد المنجمية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وقدّمت البروفيسور شنتوف خلال اللقاء عرضًا حول مشروعها الأكاديمي والبحثي الذي يهدف إلى دعم تحول المجمعات النفطية الكبرى نحو ممارسات مستدامة، إلى جانب مشروع “MedSud” الموجه للتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما أعربت عن استعدادها لتقاسم خبرتها مع المؤسسات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقوي، وتوطين تصنيع معدات الطاقة الشمسية، وتقييم الشراكات الدولية في هذا القطاع، إلى جانب تطوير القدرات البشرية ودعم البحث العلمي والتكوين المتخصص.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات تحليل السياسات العمومية الخاصة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة، وتعزيز أدوات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

واستُعرضت كذلك خبرة البروفيسور شنتوف السابقة كمستشارة اقتصادية في مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وأستاذة بعدة جامعات أوروبية متخصصة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية.

ومن جانبه، ثمّن الوزير عرقاب الكفاءة العالية للبروفيسور شنتوف، مؤكدًا أن الحكومة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي أهمية كبيرة لتثمين كفاءاتها بالخارج، وتوفير الظروف الملائمة لإشراكها في مسار التحول الاقتصادي الوطني، لاسيما في مجالات التكوين والابتكار والطاقات المتجددة.

وفي ختام اللقاء، عبرت البروفيسور شنتوف عن اعتزازها بهذا الاستقبال، مجددة حرصها على مواصلة التعاون مع الوزارة، ووضع خبرتها في خدمة الوطن، لدعم مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الطاقوية للجزائر.