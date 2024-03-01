عرقاب يبحث مع الوزير النيجيري للموارد النفطية سبل تعزيز التعاون مع نيجيريا

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة الفاتح من مارس، مع وزير الدولة للموارد النفطية لنيجيريا، إكبيريب إكبو، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بين البلدين.

حسب وكالة الأنباء الجزائرية، المحادثات جرت في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر، وتباحث خلالها الطرفين “سبل تعزيز التعاون في المجال الطاقوي لا سيما في مجال المحروقات وتسويق الغاز”.

كما تطرق الوزيران خلال هذا اللقاء إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا سبل تعزيز التعاون بين شركتي سوناطراك وشركات النفط بنيجيريا.