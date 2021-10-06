عرقاب يبحث مع سفيري مصر وتركيا التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة

استعرض وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مع سفيري تركيا ومصر بالجزائر علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين الجزائر وبلديهما.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة، الأربعاء، أن اللقاء الأول جمع عرقاب مع سفير مصر أيمن مشرفة الذي قام بزيارة وداعية في ختام مهمته بالجزائر، وتناولا فيه تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم، لا سيما في مجال تحويل المحروقات ونقل الكهرباء، وتسويق الغاز.

ورحب الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز توطيدها من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة للبلدين في صناعات الكهرباء والغاز، والنفط بهدف الولوج الى السوق الأفريقية.

كما التقى عرقاب، الأربعاء، سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أوزدمير كوكتاش واستعرض معها حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة وآفاق تطويرها.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا الإعداد لعقد الأعمال المقبلة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية التي ستترأسها وزارة الطاقة والمناجم، حيث سينظم خلالها منتدى للأعمال.

ونوه الوزير بارتياح بعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين سوناطراك والشركات التركية، داعيا إياها إلى تطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على مشاريع تدمج إتقان تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتكوين.

وأبلغ وزير الطاقة والمناجم السفير بالمزايا الواردة في القانون الجديد للمحروقات وأعرب عن رغبته في رؤية إنشاء شراكات أخرى بين تركيا والجزائر في قطاع المحروقات.

كما أوضح بيان الوزارة أن الطرفين أصرا على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر، لا سيما في مجالات البحث / التنقيب عن المحروقات.

كما حظيت صناعة البتروكيماويات وكذا انتاج ونقل الكهرباء، باهتمام الطرفين.

وناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في قطاع المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية.

وأكد البيان أن السفيرة التركية عبرت عن رضاها عن علاقات التعاون بين الشركات في البلدين، وأبدت اهتمام الشركات التركية بتعزيز وجودها في الجزائر.