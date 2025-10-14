عرقاب يبحث مع سفير كولومبيا توسيع التعاون في قطاع المناجم

استقبل وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، سفير جمهورية كولومبيا لدى الجزائر، خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وكولومبيا، ولا سيما في مجالي المحروقات والمناجم، واستعراضا آفاق تطويرها في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا فرص الشراكة والاستثمار بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، 14 أكتوبر، بمقر الوزارة، سمح للجانبين بتناول سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركات الكولومبية الناشطة في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء.

ودعا عرقاب الشركاء الكولومبيين إلى المشاركة في المناقصات الدولية التي تطلقها الجزائر، ولاسيما في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات. كما تم التطرق إلى توسيع التعاون في قطاع المناجم، من خلال تطوير مشاريع الشراكة في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع الاستفادة من التجربة الكولومبية في هذا المجال، بما يشمل تبادل الخبرات التقنية والعلمية، وتطوير التكوين في المهن المنجمية.

كما أكد عرقاب خلال اللقاء، على حرص الجزائر على بناء شراكات استراتيجية متوازنة ومثمرة مع الدول الصديقة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتثمين الموارد الوطنية، مشيرا إلى أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الكولومبية في تطوير صناعات النفط والغاز واستغلال الثروات المنجمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، عبر سفير كولومبيا، عن تقدير بلاده لفرص التعاون المتاحة في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر بلد صديق تاريخي لكولومبيا، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم، وتطوير التعاون جنوب–جنوب.