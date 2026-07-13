عرقاب يبحث مع شركة نرويجية تعزيز التعاون في خفض الانبعاثات وتطوير تقنيات الكربون

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع الرئيس المدير العام للشركة النرويجية “ICA Finance”، ماثيو هاروود، سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة النرويجية في مجالات خفض الانبعاثات وتطوير الحلول التكنولوجية منخفضة الكربون، بما يدعم جهود الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة المحروقات في بيان لها أن عرقاب استقبل، اليوم الاثنين، ماثيو هاروود بحضور إطارات من الوزارة، حيث شكل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق التعاون، لاسيما في مجالات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليص انبعاثات غاز الميثان، وإزالة الكربون، إضافة إلى تقنيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS).

وأكد وزير الدولة أهمية توطيد التعاون بين الجزائر ومملكة النرويج في قطاع المحروقات، خاصة من خلال تطوير الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية، معربًا عن دعمه لتعزيز التعاون بين سوناطراك وشركة “ICA Finance” في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عرقاب إلى أن الجزائر والنرويج تتقاسمان رؤية مشتركة بشأن دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، مع التأكيد على ضرورة أن تستند الأطر التنظيمية الدولية إلى أسس علمية وموضوعية، وأن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول المنتجة، بما يوازن بين الأهداف البيئية وضمان أمن الطاقة واستقرار الأسواق والإمدادات.

كما استعرض وزير الدولة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية لقطاع المحروقات، والتي تشمل تكثيف برامج الحد من انبعاثات الميثان، وخفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة في آفاق سنة 2030، إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز وتخزين الكربون، وتعزيز برامج التشجير، لاسيما مشروع سوناطراك لغرس 420 مليون شجيرة.

وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا دعم الحلول التكنولوجية المبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري في قطاع المحروقات.

من جهته، أعرب الرئيس المدير العام لشركة “ICA Finance” عن اهتمام مؤسسته بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدًا بالإمكانات التي يزخر بها قطاع المحروقات الوطني وبالجهود التي تبذلها الجزائر وسوناطراك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد ماثيو هاروود استعداد شركته لمرافقة هذه الجهود من خلال توفير حلول تمويلية وتكنولوجية مبتكرة، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالتحول الطاقوي.