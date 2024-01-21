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اقتصاد

عرقاب يبحث مع ممثلي شركة “نيومان اند أيسر” الألمانية التعاون والاستثمار

الشروق أونلاين
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عرقاب يبحث مع ممثلي شركة “نيومان اند أيسر” الألمانية التعاون والاستثمار
ح.م
جانب من اللقاء

 بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع ممثلين عن الشركة الألمانية، “نيومان اند أيسر” فرص الأعمال والاستثمار.

وأفاد بيان للوزارة، الأحد، أن تم خلال اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، بحث فرص الاعمال والاستثمار بين شركات القطاع على غرار سوناطراك وسونلغاز والشركة الألمانية، في مجال معدات الصناعة الغازية والنفطية والبتروكييمياء والحلول التكنولوجية وتطوير الهيدروجين.

كما رحب الجانبان بالعلاقات المتميزة القائمة بين شركات القطاع والشركات الألمانية في مجال الطاقة والمناجم.

وأكد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والألمانية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، مُسلطا الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وترقية المحتوى المحلي، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

ومن جهته، أعرب الوفد الألماني عن الاهتمام الكبير لمجمع نيومان اند أيسر لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة القائمة مع شركات قطاع الطاقة والمناجم.

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