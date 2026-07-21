عرقاب يبحث مع نظيره البوسني فرص التعاون في النفط والغاز ونقل التكنولوجيا

تباحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع الوزير الفيدرالي للطاقة والمناجم والصناعة للبوسنة والهرسك، فيردان لاكيتش، حول سبل تعزيز التعاون في القطاع.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، عقد اللقاء اليوم الثلاثاء، 21 جويلية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وجرى بمشاركة كل من سفير الجزائر لدى البوسنة والهرسك، والمدير العام للشركة الوطنية البوسنية “إنرجوإنفست”، والمدير العام للشركة البوسنية للمحروقات، وإطارات من الجانبين.

وشكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون بين الجزائر وفيدرالية البوسنة والهرسك، في مجالات المحروقات، في إطار “الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين”.

وأشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدين الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات.

كما بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المميع، وصناعة الأسمدة، لا سيما الأمونياك واليوريا، إلى جانب فرص التعاون في الصناعات المرتبطة بالقطاع، بالأخص تصنيع المعدات وقطع الغيار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج التكوين.

كما بحث الطرفان فرص تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والمتعاملين البوسنيين، على غرار شركة “إنرجوإنفست” والشركة البوسنية للمحروقات، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، فضلا عن بحث فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية ذات الصلة.

وجدد الوزير عرقاب بالمناسبة استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها وتعزيز شراكاتها مع البوسنة والهرسك في مجالات صناعة النفط والغاز، وتسويق المحروقات، وصناعة الأسمدة، وتثمين الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة من شأنها فتح آفاق واعدة لإنجاز مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.

هذا وأعرب من جانبه، الوزير الفيدرالي للطاقة والمناجم والصناعة للبوسنة والهرسك، فيردان لاكيتش، عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في توسيع التعاون مع الجزائر، لا سيما في مجالات النفط والغاز والأسمدة، وتشجيع حضور الشركات البوسنية في السوق الجزائرية.