عرقاب يبحث مع نظيره النيجري مستجدات نشاطات سوناطراك بالنيجر

استعرض وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني، واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، إضافة إلى بحث سبل تعزيزه وتطويره.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، تطرق الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، 28 جوان، بتقنية التحاضر عن بعد، إلى مستجدات نشاطات مجمع سوناطراك بالنيجر، لاسيما على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا، في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم الجزائرية–النيجرية في مجال المحروقات، المبرمة بتاريخ 24 مارس الماضي، على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، المنعقدة بالعاصمة نيامي يومي 23 و24 مارس 2026.

ووقف الطرفان على مدى تقدم أشغال تهيئة واستكشاف رقعة كفرا، ومتابعة مستوى التنسيق القائم بين سوناطراك، من خلال فرعه سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي، والشركة الوطنية النيجرية للبترول. كما تم التأكيد على أهمية إشراك المؤسسات والشركات النيجرية في المشاريع الطاقوية.

الجانبان بحثا كذلك سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية لفائدة الإطارات والتقنيين، وتطوير الشراكات بين المؤسسات الوطنية للبلدين، على غرار سوناطراك، سونيديب ونافطال، لاسيما في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وتأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات البترولية.