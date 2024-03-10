عرقاب يتباحث التعاون بين “هواوي” وشركات الطاقة الجزائرية

استقبل وزير الطاقة والمناجم وفدا من شركة "هواوي" الصينية بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للشركة، تشارلز يونغ، بمقر الوزارة، اليوم الأحد 10 مارس.

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع وفد من شركة “هواوي” الصينية بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للشركة، تشارلز يونغ، التعاون بين “هواوي” وشركات الطاقة الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، اليوم الأحد 10 مارس “إلى حالة علاقات التعاون بين هواوي وشركات قطاع الطاقة وآفاق تعزيزها، ولاسيما في مجال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين.”

اللقاء تخلله تقديم عرض مفصل عن نشاطات شركة هواوي وأحدث حلولها الذكية للطاقة الكهروضوئية، ليتم بعد ذلك تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير وتحسين المصادر الجديدة للطاقة وزيادة كفاءة الاستخدام، ولاسيما ما تعلق بنظم تخزين الطاقة ونقل الكهرباء وإدماجها بالشبكة الكهربائية الوطنية وتسييرها، يشير البيان.

وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قدم خلال اللقاء مع وفد شركة هواوي “الخطوط الرئيسية للتعاون ولاسيما في مجال الحلول المطوّرة من طرف هذا الأخير في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالطاقة بصفة عامة وخصوصا الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزينها، على غرار تلك المتواجدة بجنوب الوطن.”