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اقتصاد

عرقاب يتباحث مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” تطورات السوق البترولية

الشروق أونلاين
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عرقاب يتباحث مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” تطورات السوق البترولية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص، حيث تباحث الطرفان حول التطورات الحالية للسوق البترولية.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذا اللقاء جرى على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، حيث تركزت المحادثات على التطورات الحالية للسوق البترولية وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط، وفقا للبيان.

كما ناقش الجانبان “التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل تعزيز التشاور في هذا المجال”.

وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، أيضا الى المواضيع ذات الأولوية التي يتم تباحثها بين الدول الأعضاء في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

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