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اقتصاد

عرقاب يتباحث مع السفير القطري فرص التعاون الثنائي

الشروق أونلاين
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عرقاب يتباحث مع السفير القطري فرص التعاون الثنائي
ح.م
عرقاب رفقة سفير قطر لدى الجزائر

تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس، مع سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، فرص التعاون الثنائي والاستثمار في ميادين المحروقات و المناجم.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن الطرفين استعرضا علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، خاصة المحروقات وآفاق تعزيزها.

وأوضح البيان أن الوزير عرقاب دعا  أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، الشركات القطرية إلى مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم “العديد من المزايا للمستثمرين”.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية.

من جهته، أعرب السفير القطري عن “ارتياحه الشديد” للعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن “اهتمام الشركات القطرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر”.

كما سلم نعمة للسيد عرقاب رسالة من وزير الدولة للطاقة بدولة قطر، سعد شريدة الكعبي، دعاه فيها للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمزمع عقدها في فيفري المقبل في قطر.

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