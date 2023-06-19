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الجزائر

عرقاب يتباحث مع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشروق أونلاين
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عرقاب يتباحث مع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هوا ليو، حول علاقات التعاون  في مجالات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

وجاء هذا خلال استقبال  عرقاب، الإثنين لهوا ليو، بحضور محافظ الطاقة الذرية COMENA، واطارات من الوزارة ومن المحافظة.

وحسب بيان للوزارة فقد ناقش الطرفان حالة علاقات التعاون بين الجزائر، من خلال محافظة الطاقة الذرية (كومينا) والوكالة الدولية، في مجالات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

ولا سيما في مجالات تدريب المدربين، وفي مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والعلاج الاشعاعي وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.

من جهة أخرى، استعرض الطرفان أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية TWGM لاتفاقية التعاون الإقليمي لأفريقيا حول البحث، التطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية AFRA، تحت وصاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبر هوا ليو عن ارتياحه التام لعقد هذا الاجتماع بالجزائر، وإلى التعاون الجيد القائم والذي مكّن أعضاء AFRA من دراسة تنفيذ أنشطة AFRA الحالية.

كما تم دراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع الجديدة وصياغة التوصيات بشأن إدراجها في برنامج AFRA القادم.

وأكد نائب المدير استعداد الوكالة تقديم الدعم والمساعدة لمحافظ الطاقة الذرية في مجال تطوير التقنيات النووية واستعمالاتها الطاقوية والغير طاقوية لأغراض سلمية ولاسيما في مجال الصحة، الزراعة وتحلية مياه البحر.

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