عرقاب يتباحث مع نظيره الأذربيجاني حول فرص الاستثمار في المحروقات

استعرض وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، مع نظيره الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، فرص الاستثمار بين شركات البلدين لاسيما في قطاع المحروقات.

وحسب بيان للوزارة فقد ركزت المحادثات التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وبمشاركة إطارات من الوزارتين “على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة, والتي وصفت بالممتازة”.

وفي هذا الإطار، وقف الطرفان على ما تطرقت إليه مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2022 بالجزائر، على إثر زيارة العمل التي قام بها الوزير الأذربيجاني.

كما استعرض الوزيران، حسب المصدر ذاته، فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”.

ومكنت المناقشات من تحديد فرص التعاون والاستثمار “الكبيرة” الموجودة في مجال المحروقات والصناعة البترولية والغازية ككل، لاسيما تكثيف التبادلات بين شركات البلدين في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وكذا الطاقات المتجددة، والكفاءة الطاقوية، والتعاون التكنولوجي في هذه المجالات.

وبعد أن قاما بدراسة حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط، “رحب الجانبان بعملية الحوار الدائم بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط, وكذا المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز”، يضيف البيان.