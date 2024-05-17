عرقاب يتباحث مع وزيرة الصناعة التونسية تطوير إنتاج وتسويق المحروقات

التقى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة، 17 ماي، بمدينة سورينتو الإيطالية وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، وإطارات من الوزارة.

اللقاء الذي جمع الوزيرين على هامش الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”، كان فرصة للحديث عن “حالة علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم، والموصوفة بـ “التاريخية والعميقة”، وسبل تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال انتاج وتسويق المحروقات، وإنتاج ونقل الكهرباء، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي”، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان.

حسب ذات البيان، بحث الجانبان “تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية في مجال الغاز والكهرباء وفرص التعاون المستقبلية، من خلال دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين. وفي هذا الإطار تطرق الأطراف إلى التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، والمزمع انعقادها بالعاصمة التونسية خلال العام الجاري.”