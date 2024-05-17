-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

عرقاب يتباحث مع وزيرة الصناعة التونسية تطوير إنتاج وتسويق المحروقات

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
عرقاب يتباحث مع وزيرة الصناعة التونسية تطوير إنتاج وتسويق المحروقات
وزارة الطاقة والمناجم (فيسبوك)
الوزير عرقاب مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب يوم 17 ماي 2024، بمدينة سورينتو الإيطالية.

التقى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة، 17 ماي، بمدينة سورينتو الإيطالية وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، وإطارات من الوزارة.

اللقاء الذي جمع الوزيرين على هامش الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”، كان فرصة للحديث عن “حالة علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم، والموصوفة بـ “التاريخية والعميقة”، وسبل تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال انتاج وتسويق المحروقات، وإنتاج ونقل الكهرباء، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي”، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان.

حسب ذات البيان، بحث الجانبان “تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية في مجال الغاز والكهرباء وفرص التعاون المستقبلية، من خلال دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين. وفي هذا الإطار تطرق الأطراف إلى التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، والمزمع انعقادها بالعاصمة التونسية خلال العام الجاري.”

مقالات ذات صلة
هذه مستويات أجور الجزائريين قبل 3 سنوات

هذه مستويات أجور الجزائريين قبل 3 سنوات

معالجة 348 ألف ملف لتعويضات التأمين رقميّا

معالجة 348 ألف ملف لتعويضات التأمين رقميّا

90 % من رؤساء المؤسسات يثقون في نمو الاقتصاد الجزائري

90 % من رؤساء المؤسسات يثقون في نمو الاقتصاد الجزائري

زيتوني: مناطق حرة بميناء جن-جن ومنطقة بوشبكة

زيتوني: مناطق حرة بميناء جن-جن ومنطقة بوشبكة

وزير الصناعة: التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الاوربي بلغ 5ر46 مليار دولار

وزير الصناعة: التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الاوربي بلغ 5ر46 مليار دولار

صعود أسعار النفط وتراجع الدولار

صعود أسعار النفط وتراجع الدولار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد