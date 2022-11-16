عرقاب يتحادث مع رئيس اللجنة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بالساحل

تحادث وزير الطاقة، محمد عرقاب، الأربعاء، مع رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بمنطقة الساحل، الرئيس الأسبق لجمهورية النيجر، محمدو إيسوفو، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.

وأبرز بيان الوزارة، ان المحادثات ركزت على مهمة الأمن والتنمية التي كُلف بها السيد محمدو إيسوفو، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس.

وأضاف البيان “هذه المهمة، وفقًا لرئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بمنطقة الساحل، هي بعثة تقييم في مجال الأمن والتنمية في منطقة الساحل، والتي لا تواجه تحديات أمنية فحسب، بل أيضًا تحديات أخرى، على لاسيما المناخية والديمغرافية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

كما تطرقت المحادثات إلى القضايا المتعلقة بالطاقة حاليا، وانعكاساتها على القارة الأفريقية، ولا سيما بمنطقة الساحل.

وقدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة عامة عن السياسة الطاقوية والمنجمية في الجزائر، وكذلك آفاق تطوير القطاع من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى الجارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، ولاسيما مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) ، ومشروع كفرا في النيجر ، بالإضافة إلى مشاريع سوناطراك ونفطال وسونلغاز في مالي وموريتاني وغيرها.

وذكر الوزير برغبة الجزائر في توطيد العلاقات وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية على وجه الخصوص، من خلال إبراز الخبرة الجزائرية في مجال المحروقات، الهندسة ودراسات وتطوير شبكات الكهرباء والغاز وتصنيع المعدات والتكوين.