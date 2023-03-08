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اقتصاد

عرقاب يتحادث مع مسؤولين أمريكيين في هيوستن

الشروق أونلاين
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عرقاب يتحادث مع مسؤولين أمريكيين في هيوستن
ح.م
جانب من اللقاء

على هامش أشغال الطبعة الـ41 لمؤتمر الطاقة “سيرا ويك 2023” بمدينة هيوستن الأمريكية، تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة جيفرى بيات، ومساعد وزيرة الطاقة الأمريكية براد كرابتري.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناولت اللقاءات “سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال”.

وأشار الوزير بالمناسبة، إلى “الفرص الهامة للاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة في الجزائر. لاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات، والمزايا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين”.

كما أكد الوزير “الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجال تأمين إمدادات الطاقة العالمية. باعتبارها من أكبر منتجي البترول والغاز في إفريقيا”.

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