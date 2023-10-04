عرقاب يترأس اجتماع حوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

يشرع وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب في زيارة عمل الى العاصمة البلجيكية بروكسل أيام 4 و5 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فسيترأس عرقاب مع مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الاجتماع السنوي الـ5 رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاجتماع الـ5 -يضيف البيان- في إطار آليات الحوار التي أسرتها الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والوقوف على كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون في مجال الطاقة وآفاقها، الناتجة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر العاصمة في 10 أكتوبر 2022، لاسيما في مجالات تموين أوربا بالغاز الطبيعي، والربط الكهربائي، والطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين وفي مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.

كما يندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر العاصمة سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام مصالح الجانبين.