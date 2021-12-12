عرقاب يترأس الدورة الـ 41 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط

يترأس وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط، الدورة العادية الـ41 لمجلس وزراء المنظمة، التي ستعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد الثلاثاء المقبل.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن مجلس وزراء المنظمة، سيبحث خلال هذا الاجتماع الهام الذي ينعقد في سياق يتسم بتأثيرات فيروس كورونا وظهور المتحور الجديد “أوميكرون”، “مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا في ضوء التحول الطاقوي و جائحة كوفيد-19، يضيف نفس المصدر.

كما ستكون القضايا التنظيمية الأخرى وتقييم أنشطة المنظمة، التي تترأسها الجزائر سنة 2021، ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري.

وسيسبق هذه الدورة الاجتماع العادي العاشر للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي سيعقد غدًا اللإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب البيان.

وتهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسة واستراتيجية الإدارة في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب) من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال النفط.

كما تهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيل عادلة وكذلك دراسة وسائل تقديم المساعدة إلى الدول الافريقية المستوردة للنفط من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتضم المنظمة، التي أنشئت سنة 1987، خمسة عشر (15) دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وساحل العاج والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب إفريقيا وكذا دولتين مراقبتين وهما السنغال وغانا.