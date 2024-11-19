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الجزائر

عرقاب يتسلم مهامه وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

الشروق أونلاين
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عرقاب يتسلم مهامه وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

تسلّم اليوم الثلاثاء، محمد عرقاب، منصب وزير للدولة وزيرٍ للطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، عقب تجديد الثقة في شخصه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإلحاق حقيبة الطاقات المتجدّدة التي شغلتها فايزة دحلب، منذ مارس من العام الماضي.

وأعرب الوزير، محمد عرقاب، عن “جزيل شكره للرئيس تبون، على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة”، متعهدا بـ”مواصلة تنفيذ الاستراتيجي التي رسم خطوطها الرئيس تبون، من خلال المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي شُرع في تجسيدها، لبناء مستقبل طاقوي مستدام”.

وأكد عرقاب، على “مواصلة هيأته الوزارية في تطوير المحروقات والغاز الطبيعي”، حيث “سيظل الغاز الطبيعي موردا رئيسيا في التحول الطاقوي، وستعزز الجزائر انتاجها من الغاز، والعمل على تحسين استخدام الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والمحافظة على مكانة الجزائر في صادرات الغاز وجذب الاستثمارات في هذا القطاع”.

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