عرقاب يتفقد مشروع “تين فويي تابنكورت”

يشرع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقد إلى الموقع الغازي (تين فويي تابنكورت)، وذلك بمرافقة مدير عام “سوناطراك”، رشيد حشيشي وعدد من إطارات القطاع.

وحسب بيان الوزارة الوصية، تندرج هذه الزيارة في إطار متابعة تجسيد البرامج التنموية والمشاريع الطاقوية والمنجمية عبر مختلف مناطق الوطن.

وسيتضمن برنامج الزيارة وضع حيز الخدمة وزيارات ميدانية لعدد من الوحدات والمنشآت بالموقع، إضافة إلى لقاءات مع الإطارات المحلية والمسؤولين، بهدف الاطلاع عن كثب على وتيرة الإنجاز وتقدم الأشغال على غرار تلك المتعلقة بإنتاج ومعالجة المحروقات بصفة عامة.

