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الجزائر

عرقاب يجري محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي

الشروق أونلاين
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عرقاب يجري محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي

أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي، تمحورت حول أفاق تطوير القطاع.  

وأوضح بيان للوزارة أن المحادثات “تندرج هذه المحادثات التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذه الهيئة.”

وخلال هذه المحادثات، تم التطرق إلى القانون الجديد للمحروقات، وأفاق تطوير قطاع المحروقات، ومخططات الاستثمار والتنمية في القطاع المنجمي والطاقات المتجددة.

وركزت هذه المناقشات أيضا على تأثيرات اتفاقيات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على تخصيص تراخيص استغلال جديدة للمحروقات، يضيف البيان.

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