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عرقاب يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعدين بالجزائر

الشروق أونلاين
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عرقاب يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعدين بالجزائر
ح.م
الوزير عرقاب يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر إليزابيث أوبين، للحديث حول “العلاقات  الجزائرية الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها”.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان في لقائهما إلى “الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين البلدين، في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك في مجال التعدين”.

ودعا الوزير عرقاب بالمناسبة، الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعدين بالجزائر، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية.

كما تناول اللقاء “آفاق التعاون التي ستتم مناقشتها خلال مشاركة الجزائر في أعمال مؤتمر CERAWEEK المقرر عقده في تكساس شهر مارس المقبل”.

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