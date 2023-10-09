وزير الطاقة يدعو الشركات الشيلية إلى الاستثمار في الجزائر

في قطاع المناجم..

دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، الشركات الشيلية إلى الاستثمار في مجال المناجم وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية.

وذلك على هامش تقديمه لبرنامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر، أثناء نائبة وزير الخارجية لجمهورية الشيلي غلوريا دي لافوينتي غونزاليس، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وتعتبر “الشيلي من الدول الرائدة في مجال الاستغلال المعدني والصناعي على غرار الليثيوم، والنحاس والحديد والصلب، وانتاج ومعالجة الأسمدة الفوسفاتية”.

كما استعرض الجانبان -حسب البيان- “علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في مجال المحروقات، والطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي”.

واتفق عرقاب وغلوريا على “تكثيف المشاورات واللقاءات من خلال تكوين فرق عمل لتحديد مجالات التعاون الثنائي والأنشطة ذات الاهتمام المشترك بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في المجالات المتفق عليها”.