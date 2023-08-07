عرقاب يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز  

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، الاثنين، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر سنة 2024.

كما تطرق الجانبان إلى أوضاع سوق الغاز العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، المتوسط والبعيد، والآليات الواجب وضعها لضمان إمكانية قيام الدول الأعضاء بتخطيط وإدارة موارد الغاز بطريقه مستقلة.

كما شكل اللقاء مناسبة لبحث آخر مستجدات أعمال معهد البحث حول الغاز لدول المنتدى، الذي تقرر تنصيبه بالجزائر خلال أشغال القمة السادسة بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2022.والذي يشكل إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدان الأعضاء ووسيلة للتعاون مع معاهد مماثلة عبر العالم، وكذلك أداة للتطوير المهني لخبراء البلدان الأعضاء وذلك بفضل إقامة دورات تكوينية وملتقيات وورشات في هذا المجال.

وللتذكير، يهدف المنتدى إلى مساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على التخطيط والتسيير باستقلالية تنميتها المستدامة والفعالة والمراعية للمقتضيات البيئية، واستخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبها.

كما يسعى إلى بناء آلية للحوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.