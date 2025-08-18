-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عرقاب يستقبل الباحث عبد الرحمان عبان مخترع الحقيبة الشمسية

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 18 أوت، بمقر دائرته الوزارية، الباحث الجزائري والأستاذ في الطاقات المتجددة، عبد الرحمان عبان، صاحب اختراع الحقيبة الشمسية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، قدم عبان عرضا مفصلا حول ابتكاره، الذي يتمثل في حقيبة ذكية مزودة بألواح شمسية مصغرة تسمح بتوليد الطاقة النظيفة لشحن مختلف الأجهزة الإلكترونية والاستعمالات اليومية، مبرزا أهميتها العملية خاصة في المناطق المنعزلة.

الوزير عرقاب من جانبه ثمن هذا الابتكار مؤكدا ان القطاع، يضع ضمن أولوياته تشجيع الكفاءات الوطنية ومرافقة الباحثين الجزائريين المبدعين، بما يسمح بتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تساهم في تعزيز الأمن الطاقوي الوطني وتنويع مصادر الطاقة.

مشددا على أنّ الابتكار في مجال الطاقات المتجددة ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة والرفع من مساهمتها في مزيج الطاقة.

