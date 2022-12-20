عرقاب يستقبل الوزيرة الألمانية المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، الوزيرة الألمانية المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ فرانزيسكا برانتنر. التي تجري زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى اللقاء بحضور سفيرة ألمانيا في الجزائر إليزابيث وولبرز، ووفد من ممثلي الشركات الألمانية.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء، “العلاقات الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، حيث عبّرا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في قطاع الطاقات المتجددة“.

كما ناقش الجانبان “أعمال يوم الطاقة الجزائري الألماني الرابع الذي يعقد حاليا في الجزائر العاصمة”، يضيف البيان.