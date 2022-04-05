عرقاب يستقبل سفيرة الولايات المتحدة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، اليزابيث مور أوبين، حيث تم الاتفاق على أهمية التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة “ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وآفاق تعزيزها. كما جددا الطرفان التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمناجم”.

شدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الإستراتيجية التي تربط الشركات الجزائرية والأمريكية المتواجدة في الجزائر في مجال الطاقة.

كما عرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، آملا رؤية مشاركة الشركات الأمريكية في الدعوات المقبلة للمناقصات التي سيطلقها القطاع قريبا والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.

كما أشار الطرفان إلى إمكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الهيدروجين) وكذلك في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط، آملين مشاركة الشركات الأمريكية في هذا البرنامج.

وأصر عرقاب على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني، ودعا بهذه المناسبة الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين.

بالمقابل، أعربت السفيرة الأمريكية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين والاهتمام الذي أبدته الشركات الأمريكية والثقة التي تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة.