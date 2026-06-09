عرقاب يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا للمجمع النرويجي “إكينور”

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 09 جوان، مع نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا للمجمع الطاقوي النرويجي “إكينور”، نينا بيرجيت كوش، التعاون بين مجمع سوناطراك و”إكينور”، واستعراض فرص تطويره وتوسيعه في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز، لاسيما في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، أشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين سوناطراك وإكينور، خاصة من خلال مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يعكسان نجاح الشراكة الجزائرية-النرويجية في مجال المحروقات، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص الاستثمار الجديدة وآفاق تعزيز التعاون التقني بين الشركتين.

كما تناولت المحادثات مجالات التعاون المستقبلية، لاسيما ما يتعلق بتطوير الحقول البترولية والغازية، والبتروكيمياء، والتقنيات المرتبطة بحماية البيئة، وتقليص انبعاثات غاز الميثان والكربون، ومشاريع التقاط الكربون وتخزينه، بما يساهم في دعم الجهود الرامية إلى خفض البصمة البيئية في صنعة النفط والغاز.

وجدد الوزير حرص الجزائر على مواصلة توفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، مستعرضا المزايا التي يوفرها قانون المحروقات من حيث الشفافية والاستقرار والتحفيزات الموجهة للشركاء والمستثمرين. كما أبرز الفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجالات البحث والتطوير والتكوين ونقل التكنولوجيا الحديثة.

من جانبها، أعربت نينا بيرجيت كوش عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم مع سوناطراك، مؤكدة رغبة مجمع “إكينور” في توسيع مجالات شراكته مع القطاع، خاصة في ميادين الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من الانبعاثات الغازية، مشيدة في هذا السياق بمكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل أساسي في سوق الطاقة الدولية.