عرقاب يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 27 أفريل، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر لاندو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، بحث الطرفان خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الأمريكية وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجالات المحروقات، إلى جانب سبل توسيعها نحو مجالات أخرى، على غرار صناعة المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة النفط والغاز، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

وأكد عرقاب خلال المحادثات، على أهمية التبادلات والمشاورات القائمة بين الشركات الجزائرية والأمريكية، لاسيما بين مجمع سوناطراك وكل من “إكسون موبيل” و”شيفرون”، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بتقليل الانبعاثات وكذا البحث والتطوير، الابتكار، وتبادل الخبرات والتكوين، لا سيما في التكنولوجيات المتقدمة المرتبطة بصناعة النفط والغاز.

كما استعرض استراتيجية تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، المرتكزة على تكثيف جهود الاستكشاف، والرفع من قدرات الإنتاج، وتثمين الموارد، إلى جانب تطوير الصناعات البتروكيميائية وتعزيز المحتوى المحلي، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على إطار قانوني محفز، وإجراءات مبسطة، ومرافقة مستمرة للمستثمرين.

وأشار وزير الدولة إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها القطاع، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة، سواء في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول، أو في الصناعات التحويلية، والرقمنة، والحلول التكنولوجية الحديثة، وكذا مشاريع تقليل البصمة الكربونية.

أما نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر لاندو، فأعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد بمناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره الجزائر، وبالثقة التي تبديها الشركات الأمريكية تجاه السوق الجزائرية، مؤكدا اهتمام هذه الشركات بتعزيز حضورها واستثماراتها من خلال إقامة شراكات طويلة المدى مع نظرائها الجزائريين.