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اقتصاد

عرقاب يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي

الشروق أونلاين
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عرقاب يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي

استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق، ارنييستوا ماكس تونيلا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد متعدد القطاعات.

وأفاد بيان للوزارة أن الزيارة تأتي لبحث فرص التعاون الجزائري الموزمبيقي وتجسيد بعض مشاريع التعاون المتفق عليها خلال زيارة رئيس جمهورية موزمبيق الى الجزائر يومي 28و29 فيفري 2024.

كما ستكون هذه الزيارة فرصة لبحث سبل  التعاون الكفيلة بتطوير وإرساء شراكة بين البلدين في مجال الطاقة خاصة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم  بين الطرفين في فيفري 2024.

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